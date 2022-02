Russen dreigen met neerstorten ISS op Europa

Het internationale Ruimtestation ISS moet in 2031 in de Stille Oceaan storten. Maar Rusland heeft gedreigd dat het wel eens veel eerder kan worden. En dan niet in een stil stuk zee, maar op het Europese of Amerikaanse continent.

Door de verregaande sancties van de westerse wereld tegen Rusland komt de facto ook een einde aan de samenwerking rond ISS. Dat station heeft verschillende Russische delen.

Maar samenwerking is noodzakelijk voor de veilige werking van de buitenpost in de ruimte, schrijft Dmitri Rogosin, het hoofd van het Russische ruimteagentschap op het berichtenkanaal Telegram. Is die er niet, ‘Wie redt dan het ISS van een mogelijk ongecontroleerde afdaling uit een baan om de aarde en een crash op Amerikaans of Europees grondgebied?’

Volgens het Russische persbureau TASS heeft Roskosmos donderdag nog aangekondigd dat het zijn internationale verplichtingen zou nakomen. Daartoe behoren het onderhoud van ISS en vluchten daarheen. Momenteel werken vier Amerikanen, twee Russische kosmonauten en een Duitse astronaut in de buitenpost van de mensheid in de ruimte.

Maar de boodschap van Rogosin lijkt het gevolg te zijn van de nieuwe sancties. Sowieso is de sfeer rond ISS al een tijdje verpest. Of Rusland in zijn eentje de mogelijkheid heeft om ISS neer te laten storten, is onbekend.