Russen dreigen Amerikaan in ruimte achter te laten

De Russische ruimtevaartorganisatie heeft gedreigd een Amerikaanse astronaut achter te laten in het internationale ruimtestation. Hij heeft daar bijna een jaar doorgebracht met twee Russische astronauten. De ruimtereiziger, de 55-jarige Mark Vande Hei uit Texas, moet volgens plan op 30 maart weer op aarde landen.

Een griezelige video die op officiële kanalen is gepost, toont Russische astronauten die hem uitzwaaien terwijl ze de deuren van het ISS sluiten terwijl op de achtergrond vrolijke muziek speelt. De video is inmiddels verwijderd.

Het Russische persbureau RIA Novosti beweert dat de video slechts een geintje was. ‘Roscosmos demonstreerde daarmee voor de grap de mogelijkheid dat Rusland zich terugtrekt uit het ISS-project – het loskoppelen van het Russische segment van het station, zonder welke het Amerikaanse deel van het project niet kan bestaan‘, zo citeerden ze de Russische ruimtevaartorganisatie.

Maar Vande Hei’s moeder ziet er de humor niet van in. Zij noemt de video een ‘afschuwelijke bedreiging’. Ook de echtgenote van de astronaut is van slag. Ze denken dat de Russen het dreigement mogelijk echt uitvoeren.

Eerder dreigden de Russen ISS neer te laten storten op Europa of de VS. Allemaal uit wraak voor de sancties die veel landen Rusland hebben opgelegd na de inval in Oekraïne. Rancune kan gevaarlijk zijn.