Rusland wil vrijdag weer naar de maan

Rusland vecht een oorlog uit die mogelijk al honderdduizenden mensen het leven heeft gekost en het eigen leger heeft gedecimeerd. Maar desondanks is het land ambitieus. Komende vrijdag wil de natie van Vladimir Poetin naar de maan vliegen. Een opmerkelijk moment, nu Oekraïne heeft aangetoond met drones belangrijke gebeurtenissen te kunnen verstoren.

Rusland heeft aangekondigd dat zijn ruimtesonde Luna-25 voor maanonderzoek aanstaande vrijdag zal worden gelanceerd. Het is de eerste missie van deze aard in bijna een halve eeuw. De Sojoez-2.1b draagraket met de sonde aan boord wordt dinsdag naar de lanceerplaats op de nieuwe Vostochny ruimtehaven gebracht, zegt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos.

Eigenlijk had de sonde al lang onderweg moeten zijn. De eerste geplande lanceerdatum voor een maansonde was 2012 en de laatste streefdatum was mei 2022. Het is onderdeel van een programma om een ruimtestation op de maan te hebben tegen 2040. Rusland volgt hiermee het Luna-programma op uit de tijd van de Sovjet Unie, toen ruimtesondes van het land herhaaldelijk naar de maan vlogen.

De timing is opmerkelijk. Rusland heeft steeds grotere tekorten van allerlei hoogwaardige onderdelen. Volgens de Moscow Times zijn er bijvoorbeeld geen remmen meer voor de Boeings en Airbussen van luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Maar voor deze sonde is blijkbaar genoeg materiaal bij elkaar geschraapt.