Rusland: toch al lage levensverwachting daalt

Net geen 66,5 jaar. Dat is de levensverwachting van de Russische man. De laagste van heel Europa; lager dan veel landen met een lager economisch ontwikkelingsniveau. En dan is het nu beter dan twintig jaar geleden, toen een Russische man gemiddeld 58 jaar werd. Doodsoorzaken zijn vaak alcoholisme, zelfmoord en drugs.

Die toch al lage levensverwachting zal dalen, denkt de Russische overheid zelf. Een rapport dat is ingezien door persbureau Bloomberg meldt dat de oorlog in Oekraïne zal leiden tot vooral veel dode jongemannen. De soldaten aan het front zijn opmerkelijk jong aan Russische kant, een Oekraïense schatting is dat de gemiddelde krijgsgevangene slechts 19 jaar is.

Er zijn al tienduizenden Russen gesneuveld aan het front, terwijl de Russische bevolking toch al krimpt. Corona heeft naar schatting 380.000 dodelijke slachtoffers geëist in Rusland. Al jaren neemt het aantal inwoners van het land af, dit jaar zijn er al 430.000 Russen minder dan vorig jaar. Deze oorlog zal dat proces waarschijnlijk versnellen. Zeker omdat afgelopen weken zo’n 300.000 Russen naar het buitenland zijn gevlucht.

De gemiddelde Russische vrouw krijgt 1,5 kind, lang niet genoeg om de sterfgevallen te compenseren. De Jamestown Foundation, een Amerikaans onderzoeksbureau, ziet bovendien dat vooral etnische Russen weinig kinderen krijgen. Andere volkeren in het land worden daardoor relatief groter, hoewel die ook niet altijd erg gezond zijn.