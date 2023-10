Ruimtevaart laat metaaldamp achter in atmosfeer

Iedere keer als een raket lanceert, komen er honderden tot duizenden minuscule metaaldeeltjes hoog in de atmosfeer. Die vervuilen hele luchtlagen, ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Ook als onderdelen in de dampkring verbranden als ze terugvallen naar aarde is dat geen schoon proces.

Op dit moment is nog niet bekend wat de impact daarvan is. Maar omdat er steeds meer dingen de ruimte in worden gelanceerd, zal de hoeveelheid metaaldamp in de stratosfeer naar verwachting alleen maar toenemen. Dat zeggen onderzoekers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ze dringen aan om dit fenomeen te bestuderen, niet alleen omdat ze bang zijn dat al die metalen terugvallen naar aarde.

Ze zijn vooral bevreesd voor hoeveelheden aluminium in de atmosfeer, omdat daar makkelijk ijskristallen aan blijven hangen. Daardoor zou je wolken kunnen krijgen op hoogtes waar die normaal niet voorkomen. Dat kan klimaatpatronen door de war schoppen en zorgen voor bizar weer, zoals sneeuw in de zomer. Normaal gebeurt zoiets alleen maar na een zeer heftige vulkaanuitbarsting als er as hoog de atmosfeer in wordt geblazen.

Een test met een hoge sonde leverde NOAA sporen van liefst twintig metalen op. Sommige daarvan waren begonnen te oxideren. Zo’n tien procent van alle deeltjes die ze aantroffen was van raketten.