Ruimtetoerisme uitgesteld: ‘personeelstekort’

Je hebt je ticket. Je bent op tijd om in te checken. Je hebt maar weinig bagage bij je – je weet immers beter. En toch gaat je vlucht niet, al heb je er tonnen voor neergeteld. Want – hoe kan het ook anders – er is een personeelstekort bij de maatschappij met wie je omhoog zou gaan.

Het overkomt momenteel klanten van Virgin Galactic. De maatschappij had de commerciële vluchten met het ruimtevliegtuig VSS Unity al eerder uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023. Maar dat wordt het tweede kwartaal laat het Britse bedrijf weten. Want de voorbereidingen voor de vluchten kosten toch meer tijd dan gedacht.

Dat komt vooral omdat er niet genoeg personeel is voor de complexe werkzaamheden. De mensen die er wel werken, doen enorm hun best. Toch halen ze de deadline steeds niet, dit is al de derde keer uitstel.