Ruimtetelescoop fotografeert ‘monster’

De James Webb ruimtetelescoop heeft ‘een echt monster’ in de ruimte gefotografeerd, laat Nasa weten. Het lijkt op iets uit een horrorfilm, maar het is een stoffig sterrenstelsel dat jaarlijks honderden sterren baart. Astronomen van de Universiteit van Texas ontdekten de angstaanjagende afbeelding in de datastroom van de telescoop en identificeerden het als sterrenstelsel AzTECC71.

Dit sterrenstelsel is ongeveer 900 miljoen jaar na de oerknal gevormd. Behalve een mooi plaatje – dat enigszins is opgepoetst voor maximaal effect – levert deze data ook nuttig onderzoeksmateriaal. Want wat we zien is een ‘incubator’ van nieuwe sterren en planeten. Zo moeten onze zon en aarde ook ooit zijn ontstaan. Door dit stelsel te bestuderen, moeten we dat beter gaan begrijpen.