Ruimtehotel gaat in 2025 open (zeggen ze)

In slechts vijf jaar moet het mogelijk zijn je vakantie in de ruimte door te brengen. Het consortium Orbital Assembly Corporation heeft aangekondigd dat ze alles hebben geregeld om binnenkort te beginnen met de bouw van een faciliteit genaamd Voyager waar vierhonderd mensen kunnen verblijven. Een kleiner station, Pioneer, dat 28 mensen kan huisvesten, zou al over drie jaar klaar moeten zijn.

De organisatie achter dit plan is in 2019 opgericht en heeft al verschillende namen gehad. Ook zijn er investeerders weggelopen, terwijl anderen er juist bij kwamen. Het plan is al die tijd hetzelfde gebleven. Alleen moet het grote station bij opening ook een paar kantoren bevatten, voor bedrijven die iemand de ruimte in willen sturen.

Gaat het lukken? Er zijn meer initiatieven geweest, die een roemloze dood zijn gestorven. Wie precies achter Orbital Assembly zit is niet duidelijk. Wel zit er een achtkoppige directie en is er een hele sleep aan adviseurs aan verbonden, waaronder voormalige astronauten. De organisatie wil gaan samenwerken met een grote commerciƫle aanbieder van ruimtereizen, als Blue Origin of Virgin Galactic.

Het Pioneer Station moet de bouw van Voyager mogelijk maken. Dat moet een draaiend wiel worden, zodat er sprake is van kunstmatige zwaartekracht. Hoeveel het gaat kosten om een paar nachtjes in dat hotel te verblijven, is nog niet bekend.