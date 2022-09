Dure voetballers: het kan altijd gekker

Antony gaat Ajax tegen de 100 miljoen euro opleveren. De gekte is compleet, zou je zeggen. Maar het kan altijd gekker. De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo ging in 2009 voor veel geld over van Manchester United naar Real Madrid.

Het geld voor die transfer werd geleend door de Bankia groep in Spanje, die daardoor de facto eigenaar werd van Ronaldo. Die bank moest niet lang daarna zelf geld lenen en heeft Ronaldo en teamgenoot Kaka als onderpand toen aangeboden aan de Europese Centrale Bank.

Mocht Real Madrid Ronaldo en Kaka niet kunnen afbetalen, en mocht Bankia vervolgens in de betalingsproblemen komen, dan zou de Europese Centrale Bank in Frankfurt de nieuwe eigenaar van twee van de beste spelers in Europa worden.

Dat vonden ze in Frankfurt te gortig, vooral omdat mensen als onderpand ongeschikt zijn. Uiteindelijk zijn andere zekerheden gevonden.