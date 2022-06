Robot krijgt menselijke huid

Japanse wetenschappers hebben voor het eerst een robot bedekt met menselijke huid die in het laboratorium is gekweekt. Toegegeven, het gaat slechts om een vinger, maar het begin is er. En het voelt een beetje als Terminator.

De vinger werd ontwikkeld aan de universiteit van Tokio en gepresenteerd in het wetenschappelijke tijdschrift Matter. In het artikel beschrijft een onderzoeksteam hoe ze het menselijk weefsel precies hebben gekweekt en wat de gunstige eigenschappen ervan zijn.

Om huid te laten groeien op de robotvinger, werd deze ondergedompeld in een cilinder met een oplossing van collageen en menselijke huidfibroblasten, cellen die weefsel met elkaar verbinden. De natuurlijke neiging tot krimpen van menselijk bindweefsel zorgt ervoor dat dit menselijke weefsel de mechanische componenten mooi strak omsloten.

Deze weefsellaag werd gevolgd door een andere die bestond uit epidermale keratinocyten – de cellen die het grootste deel van onze buitenste huidlaag vormen. De lagen geven de robotvinger een huidachtige textuur en vochtvasthoudende eigenschappen, zo melden de onderzoekers. Met andere woorden, ‘de vinger ziet er een beetje zweterig uit als hij uit de voedingsoplossing komt’.

Het kweken van de huid verliep soepeler dan verwacht. Het huidweefsel paste zich prima aan het oppervlak van de robot aan. Een eerste horde in de ontwikkeling van robots bedekt met organisch weefsel is daarmee genomen. Het is echter nog niet zeker of de technologie binnenkort op grotere schaal zal worden toegepast.