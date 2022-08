Rijke vrienden maken je rijk

Wil je dat je kind het goed heeft in het leven? Met voldoende geld op de bank en geen financiƫle zorgen? Ga dan zo dicht mogelijk bij rijke mensen in de buurt wonen en laat je kind met hun kinderen naar school gaan.

Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat je kind dan later 20 procent meer verdient. Verhuizen is het beste dat je voor zijn of haar toekomstige verdiencapaciteit kunt doen. Het werkt zelfs beter dan kromliggen voor een lucratieve studie, zeggen de onderzoekers van de universiteiten van Harvard, Stanford en New York.

Door een kindertijd door te brengen met rijke kinderen, leert jouw kind de mensen kennen die er later toe doen. Bovendien krijgen kinderen een beeld van hoe hun leven er uit zou kunnen zien als ze er flink hun best voor doen. Zo’n uitstralingseffect hebben wetenschappers eerder gezien. Zo maken dikke vrienden je vet.

Het slechte nieuws voor alle armen met ambities: het komt weinig voor dat arm en rijk met elkaar mengen.

Arme mensen wonen in goedkope buurten, rijke mensen in een villawijk. Maar verhuizen naar een iets betere buurt kan al effect hebben, zagen de onderzoekers. Ze zijn echter niet zeker of zo’n verhuizing dat effect veroorzaakt, of het feit dat een kind ambitieuze ouders heeft die proberen zo goed mogelijk te wonen.

(Nature)