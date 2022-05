Rekenwonders zijn gelukkiger

Ben je goed met getallen? Heeft een vierkantswortel voor jou geen geheimen? Dan is de kans groot dat je een gelukkig mens bent. Rekenwonders halen veel meer bevrediging uit het leven, blijkt uit onderzoek. De grote vraag is natuurlijk waarom.

Dat intelligente mensen over het algemeen gelukkiger zijn, was al bekend. Logisch ook: wie slim is, neemt betere beslissingen, heeft daardoor een makkelijker leven en verdient vaak meer geld dat de mensen wiens IQ laag is. Maar specifiek cijferfetisjisten blijken dus nóg gelukkiger, toont een studie van de universiteit in het Zweedse Göteborg aan.

De onderzoekers keken naar de data van 5525 Amerikanen die hadden meegedaan met een wetenschappelijk experiment. Deze mensen deden onder andere een taal- en rekentest. Ook gaven ze hun gemoedstoestand aan en deelden ze informatie over hun inkomen en werksituatie.

Daar kwam een duidelijk beeld uit naar voren: hoe beter met getallen, hoe gelukkiger. Deze mensen waren overigens ook vaak rijker dan anderen, wat de onderzoekers doet vermoeden dat het niet om alleen maar een wiskundeknobbel gaat, maar vooral om geluk dat voortkomt uit een overvloed aan geld. De paar cijferaars die weinig verdienden waren namelijk net zo ongelukkig als anderen.

Het onderzoek staat in PlosOne.