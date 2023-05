Rebellen Soedan bezetten levensgevaarlijk lab

Rebellen van de RSF-militie hebben in Soedan een laboratorium bezet waarin levensgevaarlijke ziekteverwekkers aanwezig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de situatie ‘uiterst, uiterst gevaarlijk’. In het lab liggen onder andere monsters van ziekteverwekkers als polio en mazelen en cholerabacteriën (foto). Dat zijn ziektes die sowieso al in de regio woeden.

Toch zou een uitbraak van mazelen, polio of cholera door onvoorzichtigheid in het laboratorium de bevolking zwaar kunnen treffen. In landen als Soedan is de vaccinatiegraad vaak zeer laag, dus een uitbraak bovenop de gevechten zou gevaarlijk zijn voor de bevolking. Er bestaan vaccins en medicijnen tegen deze ziekteverwekkers. Maar die kunnen in oorlogstijd nauwelijks bij patiënten komen.

Onderzoek naar zeer gevaarlijke virussen als Ebola, Marburg en Lassa vindt in Soedan ook plaats, maar de monsters van deze ziekteverwekkers liggen in Europa in zeer goed beveiligde laboratoria. Dergelijke labs zijn uitgerust met noodstroom en waterdichte kamers om zelfs de meest ernstige noodgevallen te weerstaan.