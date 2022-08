Raket van Elon Musk valt op land Australische boer

Een Australische boer heeft de schrik van zijn leven gehad toen hij een enorme knal hoorde. Toen hij ging kijken, bleken drie grote brokstukken op zijn land te liggen. De Australische ruimtevaartorganisatie heeft bevestigd dat ze afkomstig zijn van een SpaceX-ruimtevaartuig van Elon Musk.

De drie afzonderlijke stukken ruimteafval van drie meter hoog stortten in het weekend met ongeveer 25.000 kilometer per uur neer in de regio Snowy Mountains. Boer Mick Miners heeft de brokstukken nog steeds in zijn bezit, niemand van SpaceX heeft zich gemeld om de troep op te ruimen.

Het grootste brok is deel van de capsule waarin de astronauten zitten. Als die terugkeren naar aarde, blijft dat zwarte onderdeel in de ruimte. Naar nu blijkt, valt het dus terug de dampkring in, waarbij niet alles verbrandt. Dit gaat waarschijnlijk om het onderdeel van de Crew-1 missie, de eerste operationele vlucht van de Crew Dragon, die vier astronauten naar het International Space Station (ISS) bracht op 16 november 2020 en terugkeerde naar de aarde op 2 mei 2021.

Het rompdeel, zo lijkt het, keerde iets later terug.