Raket slaat vandaag op de maan

Vandaag raakt een raket de maan. Maar welke? Aanvankelijk dachten ruimtevaartexperts dat het ging om de trap van een raket van SpaceX. Die is in 2015 gelanceerd en zweeft sindsdien in de ruimte. Maar het zou ook om een Chinese rakettrap kunnen gaan, zegt Nasa nu. Hoe dan ook, de inslag zal een flinke krater op de maan achterlaten.

Het raketonderdeel zal met 9300 kilometer per uur het oppervlak van de maan raken. Dat veroorzaakt een gat met een diameter van 20 meter. Maanstof zal honderden meters hoog opdwarrelen, omdat de maan een veel geringere zwaartekracht heeft dan de aarde. Alleen is het vanuit ons standpunt niet te zien.

De inslag benadrukt weer eens dat het veel te druk aan het worden is in de ruimte. De mensheid lanceert sinds de jaren veertig objecten naar buiten onze dampkring. Veel keren terug, maar veel ook niet. De meeste objecten razen op hoge snelheid ten opzichte van de aarde en elkaar. Komt het tot een aanvaring, dan is die zeer destructief.