Puber luistert nog naar moeder, maar hoort niks meer

Voor ouders is de communicatie met pubers vaak nogal eenzijdig. Dit is niet te wijten aan de koppigheid van de kinderen, hebben onderzoekers nu ontdekt. Een groep onderzoekers van de Stanford Universiteit concludeerde in hun studies dat de reactie van kinderen op bepaalde stemmen verandert tijdens de puberteit.

Hierdoor komt de stem van de moeder minder door, schrijven ze in het Journal of Neuroscience.

Scans van de hersenen van kinderen jonger dan 12 jaar toonden een heftige reactie op de stem van hun moeder. Zowel de beloningscentra als emotieverwerkingscentra in de hersenen lieten heel veel activiteit zien. Maar rond de dertiende verjaardag van een kind treedt er een verandering op, zagen de wetenschappers.

Ineens is er heel weinig neurologische reactie op de stem van moeder. Ze praat nog wel, maar de pubers horen niets meer. Het gaat niet bewust, de hersens ontwikkelen zich gewoon op die manier. In een experiment lieten de wetenschappers moeders en vreemdelingen onzinwoorden uitspreken, terwijl de kinderen onder de scanner lagen.

Het resultaat? De kinderen hoorden de vreemdeling wel en gaven aan dat ze de woorden niet snapten. Bij moeder hadden ze niet eens door dat het onzinwoorden waren. Volgens de onderzoekers is het een evolutionaire reactie. Kinderen moeten leren minder afhankelijk te zijn van hun ouders en meer interactie te hebben met anderen.