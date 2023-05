Professor: aliens zijn ‘100 procent’ op aarde

Een professor van de gerenommeerde Amerikaanse Stanford universiteit zegt dat hij gelooft dat buitenaardse wezens niet alleen de aarde hebben bezocht. Maar ook ‘dat zij hier al heel lang zijn en nog steeds zijn’. Het heeft voor de Amerikaanse regering onderzoek gedaan naar ongeïdentificeerde luchtverschijnselen.

Dr. Garry Nolan beweert ook dat hij mensen kent die hebben gewerkt aan neergestorte ruimtevaartuigen. Een van die personen zou onlangs geheime getuigenissen hebben afgelegd voor het Congres, waardoor de hogere echelons van de Amerikaanse politiek nu ook op de hoogte zijn.

Dr. Nolan is hoogleraar pathologie aan de Stanford University School of Medicine en bestudeerde eerder de hersenen van mensen die beweren een UFO te hebben gezien. Hij heeft meer dan driehonderd onderzoeksartikelen gepubliceerd en bezit veertig octrooien.

Hij deed zijn ontboezeming tijdens een lezing op de Salt iConnections conferentie in New York. Hij beweerde ook dat er geregeld communicatie te zien is tussen buitenaardse wezens. Het is volgens hem mede daarom dat de Amerikanen een onderzoeksbureau hebben opgericht dat zich bezighoudt met onverklaarbare vliegende fenomenen.

Volgens hem is de politiek op de hoogte van minstens één neergestorte UFO. ‘Kijk maar eens hoeveel politici aan beide zijden van het politieke spectrum meer informatie willen’, zei hij. ‘Waar baseren ze hun mening op? Ze baseren hun mening op de tientallen personen die op de een of andere manier naar voren zijn gekomen en met hen hebben gesproken in een geheime omgeving.’