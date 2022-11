Popnummers simpeler geworden door Spotify

Popmuziek is aan het indikken. Nummers zijn korter aan het worden en hebben geen instrumentale intro’s meer. Ook komen ze sneller bij de hook, het lekkere stukje dat een paar keer per nummer langskomt. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse organisatie Chart Watch. De oorzaak is het verdienmodel van streamingdiensten als Spotify.

Het gemiddelde nummer in de hitparade duurt nu iets meer dan drie minuten. Daarmee zijn we terug bij het begin, in de jaren vijftig waren popnummers ook kort en bondig. Daarna begon popmuziek langer te worden. Vooral in de jaren zeventig was lang in, sommige bands maakten nummers van wel een kwartier. Gemiddeld bereikten popnummers in de jaren tachtig hun maximale omvang, toen iets meer dan vier minuten de norm was.

Volgens het onderzoek komen nummers nu ook sneller los. De tijd is voorbij dat een band een halve minuut alleen maar instrumenteel speelde voor de zanger(es) begon. En is het nummer eenmaal bezig, dan is het rechttoe, rechtaan. Muzikanten wisselen namelijk niet meer zo vaak van toonhoogte. Daarmee is muziek simpeler geworden, luisteraars hebben het makkelijker.

Dat komt door streamingdiensten als Spotify, denkt Chart Watch. Je krijgt als artiest pas betaald als er 30 seconden van je nummer is afgespeeld. Dus komen bands direct ter zake, om de luisteraar te boeien en te houden. Ook na die halve minuut willen ze het de luisteraar naar de zin maken, met makkelijkere muziek.