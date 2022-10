Planeet ‘als marshmallow’ ontdekt

Sterrenkundigen hebben een bizarre planeet ontdekt. Het gevaarte draait rondjes rond een ster op 580 lichtjaar van aarde in het sterrenbeeld voerman. Uit analyse van data komt naar voren dat de planeet enorm ‘fluffy‘ is en lichter dan water. Je zou een stukje van de planeet in je bad kunnen laten drijven.

De planeet is TOI-3757 b gedoopt, maar marshmallow was een betere naam geweest, want daar lijkt het ding nog het meest op. Het is voor het eerst dat sterrenkundigen een dergelijk hemellichaam vinden, dat lijkt op een heerlijk donzen kussen. Sommige andere planeten zijn juist snoeihard.

TOI-3757 b bestaat voor een groot gedeelte uit gas, maar in tegenstelling tot onze planeet Jupiter bevat het gevaarte bijna geen metalen. Dat verklaart ook de zachtheid. Ergens diep binnenin zit waarschijnlijk wel een harde stenen kern, maar die is door de suikerspin er omheen niet goed te bestuderen.

