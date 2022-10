Plakband op Boeing 787: zo zit het echt

Het leek alsof plakband de vleugel van een Boeing 787 bij elkaar hield, maar het verhaal zit toch anders in elkaar. Deze foto van een operazanger veroorzaakte veel ophef op social media.

De man plaatste een tweet met een tekst waarin hij suggereerde dat de vliegveiligheid in gevaar was. “Als je je favoriete airline kiest, kies verstandig. Winst is belangrijker dan veiligheid”. Zijn posting ging viral en overal reageerden passagiers bezorgd.

Maar het blijkt geen tijdelijke reparatie van de vleugel te zijn. Het plakband is zogeheten speed tape. Bedoeld om afbladderende verf te bedekken. Al een paar jaar is bekend dat verf op de vleugel van de Boeing 787 gevoelig is voor schade en makkelijk loslaat. Veroorzaakt door de UV-straling van de zon. Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld die met de 787 vliegen hebben er last van.

Volgens Boeing heeft het plakband geen invloed op de structuur van de vleugel en is de veiligheid niet in gevaar.

Ook de Airbus A350 heeft last van verf die loslaat. Qatar Airways heeft al jarenlang een juridisch conflict met Airbus over verfschade.