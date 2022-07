Piloot fotografeert rode gloed boven Atlantische Oceaan

Een piloot heeft een vreemde rode gloed gefotografeerd, claimt een account op het netwerk Reddit. Gebruiker Mohiemen zegt dat de foto’s zijn genomen boven de Atlantische Oceaan door een piloot die anoniem wil blijven. Inmiddels hebben 6500 mensen op de foto’s gereageerd.

Daaronder de gebruikelijke types die denken dat het buitenaards leven moet zijn, of een teken dat het einde der tijden nabij is. Anderen denken dat de gloed wordt veroorzaakt door vissers die met rode lampen proberen om vis naar de oppervlakte te lokken. Vooral makreel is erg gevoelig voor dit licht, dat meestal door grote vissersschepen wordt uitgestraald.

Wat het ook is, de foto’s tonen aan dat zelfs de oceaan ’s nachts niet stil en verlaten is, maar dat er op grote schaal economische activiteiten plaatsvinden. Of het zijn experimentele Nederlandse straatlantaarns natuurlijk.