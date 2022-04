Pentagon: UFO-bemanningen hadden seks met mensen

Het lijkt iets uit een slechte science fiction film. Maar er is een heus rapport, opgesteld door heuse ambtenaren, op serieuze toon, over UFO-bemanningen die seks zouden hebben gehad met mensen. Het rapport dateert uit 2009 en laat Amerikanen aan het woord die zeggen dat ze vleselijk contact hebben gehad met de bemanningen van vliegende schotels.

Verhalen van mensen die zeggen dat er op allerlei manieren op ze is geëxperimenteerd door buitenaardsen zijn er al sinds de jaren vijftig. De meeste mensen deden zulke beweringen af als broodjes aap. Maar de Amerikaanse overheid lijkt zich er toch heel analytisch mee bezig te hebben gehouden in het rapport Anomalous Acute And Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues.

De Britse sensatiekrant The Sun heeft het rapport via de Amerikaanse Wet Openbaarheid Bestuur boven tafel gekregen. Tot hun verbazing lazen de Britten dat een vrouw zegt dat ze zelfs zwanger is geworden na contact met een UFO. Ook zouden vijf personen hun aanvaring met een vliegende schotel niet hebben overleefd. De ambtenaren die het rapport hebben opgesteld, gaan daar serieus mee om. Deze ontmoetingen kunnen zelfs ‘een gevaar zijn voor de VS’, schrijven ze.

‘Er zijn voldoende incidenten/ongelukken nauwkeurig gemeld en medische gegevens verkregen om de hypothese te staven dat sommige geavanceerde systemen al in gebruik zijn, maar niet volledig door de VS begrepen kunnen worden’, staat in het rapport. Maar er is ook een hint dat de overheid meer weet: ‘Er bestaat vertrouwelijke informatie die zeer relevant is voor het onderwerp van deze studie maar slechts een klein deel van de vertrouwelijke literatuur is vrijgegeven.’