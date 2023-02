Pentagon sluit buitenaardse invasie niet uit

Het Pentagon heeft toegegeven dat ze de oorsprong van de mysterieuze objecten die de laatste tijd aan de hemel verschijnen niet kennen. Gevechtsvliegtuigen zijn de afgelopen dagen ingezet om een ballon en drie onbekende bollen neer te halen. Maar president Biden baarde opzien door te melden dat niet alle objecten van de Chinezen waren.

Van wie dan wel?

Generaal Glen VanHerck, het hoofd van het US North American Aerospace Defense Command, sluit geen enkele theorie uit als het gaat om de mogelijke oorsprong van de objecten. Ook niet dat ze buitenaards kunnen zijn. Hij laat dat uitzoeken door de geheime dienst, maar wil een open geest houden, zo heeft hij gezegd in een interview. Op beelden van een van de bolvormige objecten leek het te draaien voor het werd neergehaald.

De objecten waren te zien op de radar, zodat het Amerikaanse ministerie van Defensie een gevechtspiloot kon sturen om het te onderzoeken, bevestigde het North American Aerospace Defense Command. Een F-22 vliegtuig schoot eentje neer met een Sidewinder raket nadat deze het luchtruim van Alaska was binnengedrongen. Volgens de site Politico beschreven de piloten die het object moesten neerschieten het als cilindrisch.

CNN onthulde dat de gevechtspiloten die de bol neerhaalden ‘niet in staat waren te identificeren wat ze zagen. En deze piloten rapporteerden zeer tegenstrijdige verslagen.’ Sensoren van de vliegtuigen zouden zijn gestoord door de objecten. ‘Andere piloten zeiden dat ze niets op het object zagen dat in staat leek om het voort te stuwen, dat het onmogelijk leek dat dit object in de lucht kon blijven.’

Ook China, Roemeniƫ, Costa Rica, Colombia, Venezuela en Canada beweren recentelijk onbekende objecten boven hun grondgebied te hebben waargenomen.