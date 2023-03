Pentagon: buitenaards moederschip mogelijk in ons zonnestelsel

Er is een reële mogelijkheid dat zich een buitenaardse moederschip in ons zonnestelsel bevindt. Dat schrijft het hoofd van het onderzoeksbureau voor ongeïdentificeerde luchtverschijnselen van het Pentagon in een nieuw rapport.

‘Een kunstmatig interstellair object zou een moederschip kunnen zijn dat vele kleine sondes loslaat tijdens zijn dichte passage naar de aarde, een operationele constructie die niet te veel verschilt van NASA-missies’, schreef Sean Kirkpatrick, directeur van het All-domain Anomaly Resolution Office van het Pentagon. Hij is sinds 2022 hoofd van dat bureau. Daarvoor deed hij inlichtingenwerk dat met de ruimte te maken heeft.

Om die mogelijkheid te onderzoeken, werkt het Pentagon nu nauw samen met Abraham Loeb. Hij is een astrofysicus die opzien baarde door te speculeren dat in 2017 een buitenaardse beschaving door ons zonnestelsel is gereisd, toen het sigaarvormige Oumuamua object op onnatuurlijk hoge snelheid voorbij kwam. Ook denkt hij dat er een buitenaards vaartuig op de bodem van de Stille Oceaan kan liggen. Loeb werkt voor de gerenommeerde Harvard Universiteit.

Verschillende Amerikaanse politici hebben president Biden opgeroepen om het bureau van Kirkpatrick meer budget te geven om deze hypothese verder te onderzoeken. Ze wijzen op de recente golf van observaties van niet-geïdentificeerde objecten.