Pentagon: aan bewegingen zien of een UFO buitenaards is

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezig om een systeem op te zetten om de oorsprong van ongeïdentificeerde vliegende objecten vast te stellen. De hamvraag van dit systeem is simpel: maakt het object een beweging die we kennen van aardse vliegtuigen, of beweegt het op een manier die mensen niet beheersen?

In dat laatste geval kan het best wel eens om een buitenaards object gaan, blijkt uit een onderzoeksrapport dat het Pentagon samen met Harvard University heeft geschreven.

Harvard en het Pentagon zijn bezig met het Galileo Project, dat honderden filmpjes van onbekende vliegende objecten analyseert op vreemde bewegingen. Daarbij proberen wetenschappers te beredeneren of een beweging ‘gewoon’ is of het gevolg van een optische illusie, bijvoorbeeld veroorzaakt door een bepaald type cameralens. Kunnen bewegingen op die manier niet worden verklaard, is er wellicht een kracht aan het werk die we nog niet snappen.

In dat laatste geval is het All-domain Anomaly Resolution Office van het Pentagon zeer geïnteresseerd. Achter de organisatie met de nietszeggende saaie naam gaan de officiële UFO-jagers van de Amerikaanse strijdkrachten schuil. Want als het buitenaards is, is het misschien gevaarlijk. Vandaar dat het Pentagon beter wil leren begrijpen waarom sommige objecten zich zo vreemd bewegen.