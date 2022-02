Pareidolie: gezicht in de wolken is bijna altijd man

Het is een van de meest opmerkelijke trucjes die onze hersens met ons uithalen. Pareidolie, oftewel het zien van gezichten of andere plaatjes in chaos. Een vuilnisemmer die op Donald Trump lijkt. De naam van een profeet op een schaap, dat soort dingen.

Nieuw onderzoek door de universiteit van Queensland in Australië naar pareidolie heeft een verrassende uitslag. Niet alleen zien we vaak gezichten, we beoordelen die gezichten bijna altijd als mannelijk. Bovendien zien we leeftijd en karakter in bijvoorbeeld een meertje (foto).

Voor de studie keken 3815 proefpersonen naar tweehonderd foto’s waar mensen meestal een gezicht in zien. Een groot gedeelte van de proefpersonen zag daadwerkelijk een gezicht. Maar hoe oud was dat? Het overgrote deel beoordeelden de proefpersonen als jong en vrolijk.

En mannelijk dus. Meer dan 90 procent van de foto’s werden beoordeeld als zijnde een mannengezicht. Waarom? Daarover tasten de onderzoekers ondanks een uitgebreide vervolgstudie in het duister. Het enige dat ze kunnen bedenken is dat mannen een belangrijkere rol spelen in de maatschappij en we dus sneller een man zien.

