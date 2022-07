Oudste mensenbot van Europa gevonden

Wetenschappers hebben in Noord-Spanje mogelijk de oudste menselijke resten ontdekt die ooit in Europa zijn gevonden. De ouderdom van een ongeveer tien centimeter lang fragment van een gezichtsbeen is geschat op ongeveer 1,4 miljoen jaar, verklaarde de Stichting Atapuerca, die sinds 1978 opgravingen organiseert in de gelijknamige Spaanse gemeente.

De exacte datering zal nu naar verwachting zes tot acht maanden duren. Dit zou kunnen leiden tot een beter begrip van hoe de mens op het Europese continent is geëvolueerd. Tot dusver hebben paleontologen niet met zekerheid kunnen vaststellen tot welke menselijke soort de in 2007 ontdekte kaak behoorde. Men denkt dat het de overblijfselen zijn van een Homo antecessor, een soort die in de jaren 1990 ook in Spanje werd ontdekt en benoemd.

De opgravingen in Atapuerca hebben al menig nieuw inzicht in de menselijke ontwikkeling opgeleverd – zo waren de eerste Europeanen kannibalen. Het gaat om een grot waar verschillende mensensoorten hebben geleefd. Omdat de grot eeuwenlang onaangeroerd is geweest, kan aan de hand van aardlagen heel precies worden vastgesteld uit welk tijdvak objecten komen die daar liggen begraven.