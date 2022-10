Oudste DNA ooit gevonden

De University of Tasmania in Australië heeft in de zeebodem van de Scotia Zee bij Antarctica DNA gevonden dat liefst één miljoen jaar oud is. Het heeft al die tijd kunnen overleven dankzij een combinatie van kou en hoge druk. Normaal gaat DNA niet meer dan een paar eeuwen mee. In uitzonderlijke gevallen wordt menselijk DNA tienduizenden jaar oud.

Daarmee is dit een zeer belangrijke ontdekking. De Australiërs haalden het sediment met daarin het DNA al in 2019 naar boven en zijn het sindsdien aan het testen geweest. Ze weten inmiddels dat het genetische erfgoed afkomstig is van eencellige organismen die waarschijnlijk ook toen aan, op, of in de zeebodem leefden.

Dankzij dit DNA is bekend dat de Arctische Zee in het verleden een aantal keer zeer veel warmer is geweest. Uit die periodes vinden de wetenschappers veel meer DNA, omdat er toen veel meer leven was. De laatste keer was 14.500 jaar geleden, blijkt uit dit onderzoek.

Het oudste DNA was tot nu toe 600.000 jaar oud en kwam uit Siberië, waar het in de permafrost zat. Deze genetische informatie is dus een flinke stap verder het verleden in.