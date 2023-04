Ouders venten hun kinderen uit op sociale media

Zonnige vakantiefoto’s, geweldige schoolprestaties of een lieve verjaardagswens: 72 procent van de ouders deelt informatie over hun kind op social media. Veel ouders zijn zich niet bewust van de risico’s dat dit met zich meebrengt. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Online platformen staan vol met kiekjes van kinderen: 57,3 procent van de ouders deelt wel eens een foto van hun kind online. Ook de naam (36,8 procent) en leeftijd, geboortedatum of verjaardag (31,8 procent) van een kind zetten ouders vaak op social media.

Ruim vier op de tien ouders vragen hun kind nooit toestemming wanneer zij online iets over hen posten. Een deel van de ouders heeft er simpelweg niet aan gedacht om toestemming te vragen, terwijl andere ouders vinden dat zij hun kinderen geen toestemming hoeven te vragen. Dat is opvallend: bijna de helft van deze ouders wil namelijk zelf wél dat er toestemming wordt gevraagd, als door iemand anders iets over hen wordt gepost.

Alle gedeelde informatie over het kind is voor de hele wereld zichtbaar. Ook houdt 57,6 procent van de ouders er geen rekening mee of een kind een ontbloot (boven)lijf heeft op een foto of in een video. Ook is de locatie van het kind vaak makkelijk te vinden.