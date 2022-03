Ouderen gaan veel beter om met stress

Stress is slecht voor mensen. Zeker als het chronisch is. De meeste personen doen wat ze kunnen om stress te voorkomen. En terecht. Toch zit er een andere kant aan het verhaal, hebben Zwitserse onderzoekers ontdekt. Ze komen tot een opmerkelijke conclusie, stress heeft veel minder effect op het oudere brein.

Jongeren die onder stress staan, hebben een verminderd geheugen. Zowel het werkgeheugen als het episodisch geheugen – dat zich bezighoudt met gebeurtenissen uit het verleden – lijden onder druk. Bij veel stress onthouden mensen daardoor bijna niets meer, behalve van hetgeen ze stress heeft opgeleverd.

Maar beide soorten geheugen van zestigplussers zijn prima bestand tegen stress, zo blijkt uit de studie. Die is uitgevoerd voor de Zwitserse Nationale Stichting voor Wetenschappen (SNSF).

De onderzoekers zagen ook dat ouderen minder hoge hoeveelheden stresshormonen in het lichaam hebben. Hoe dat precies werkt, is nog niet helemaal bekend. Wel denken de wetenschappers te weten waarom ouderen beter zijn in hun schouders ophalen. Ze hebben tijdens hun leven geleerd met stress om te gaan. Bovendien hebben ze de ervaring dat je druk maken meestal geen nut heeft, dus kunnen ze zich beter afsluiten.