Oud toestel Vakantiekoning staat te koop

Het bekendste Nederlandse regeringsvliegtuig, de PH-KBX, staat te koop. Niet op een “marktplaats” voor vliegtuigen maar in de “stille’ verkoop. Zo meldt de luchtvaartpodcast The Mic High Club. Belangstellenden kunnen zich melden.

De Fokker 70 Executive is in 2017 gekocht – via een constructie – voor Alliance Airlines in Australië. Het was de bedoeling dat ze VIP-vluchten zouden uitvoeren maar er is geen belangstelling. De KBX staat nu stil. Sinds november vorig jaar zijn er geen vluchten mee gemaakt.

De KBX was het regeringsvliegtuig van Nederland van 1996 tot 2017. Koning Willem-Alexander zat vaak als co-piloot achter de stuurknuppel.

De KBX deed dienst tijdens staatsbezoeken en officiële bezoeken van politici. Maar ook om de Royals naar hun vakantiebestemming te vliegen. Bijvoorbeeld Italië en Griekenland. En voor vrijgezellenfeestjes. De koning bestuurde de KBX om vrienden van wijlen Prins Friso naar Oostenrijk te brengen voor zijn bachelor party.

Gelukkig is de KBX nog vliegwaardig. Slopen voor onderdelen kan ook maar daar zijn geen plannen voor. Verkoop lijkt de meest aannemelijke optie.

Op papier is indertijd 3,7 miljoen euro betaald voor de KBX. De huidige eigenaren willen in ieder geval meer geld dan wat ze er zelf voor gaven.

Het is te hopen dat een Nederlands museum de KBX koopt en bewaart als nationaal erfgoed.