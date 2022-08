Op Mars luistert altijd iemand mee

Op Mars is het moeilijk geheimen bewaren. Nasa heeft een foto gepubliceerd van de krachtige camera aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter. Die draait rondjes rond de planeet en maakt daarbij de prachtigste opnamen. Deze hoort daar zeker bij. Het lijkt alsof de planeet een gigantisch oor heeft.

In werkelijkheid gaat het om een inslagkrater met een opmerkelijke vorm in het gebied Chryse Planitia. Daar is een meteoriet onder een schuine hoek op het oppervlakte geslagen. Daarbij is de vorm van een oorschelp ontstaan. Een beeld dat je niet kunt ‘ontzien’ zoals een specialist van Nasa opmerkte.

Natuurlijk is het geen echt oor. Dat we het er wel in zien, is een trucje van de menselijke geest dat pareidolie heet. Onze hersens kunnen op basis van spaarzame informatie al een beeld oproepen. Zo zien we mannetjes in de wolken. Of Trump in een vuilnisbak.