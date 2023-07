Oorzaak bierbuik gevonden

Onderzoekers ontdekten welke elementen een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een bierbuik. Spoiler: het is niet alcohol.

Slaapgebrek is wél een belangrijke risicofactor concludeert een internationaal onderzoeksteam. Mensen die minder dan de aanbevolen acht uur slapen, lopen het risico op het opbouwen van overtollig vet in de buikstreek. Dus om slank rond je middel te blijven, moet je goed uitgerust zijn.

Een internationaal team van onderzoekers analyseerde gezondheidsgegevens van meer dan vijfduizend mensen die deelnamen aan de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey van 2011 tot 2014. Een gebrek aan slaap van slechts één uur per dag correleerde met een toename van 12 gram viscerale vetmassa. Dat is een zeer schadelijk type vet vet, dat zich afzet in het midden van het lichaam en rond vitale organen, oftewel de bierbuik.

Het missen van slaap zorgt ervoor dat bepaalde regulatiemechanismen in de hersenen worden verstoord. Het gaat onder andere om gebieden die het beloningscentrum beïnvloeden, waaronder de regulering van slaap- en eetlustbehoeften. De wetenschappers beweren dat een gebrek aan slaap het hormoon leptine verlaagt, dat mensen een verzadigd gevoel geeft. Terwijl dit gebeurt, stijgt het hormoon ghreline, dat de hersenen een onnodig hongersignaal geeft. Mensen eten meer, vooral slechte snacks.