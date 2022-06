Ook in Europa kregen mensen Havana Syndroom

Twee medewerkers van Amerikaanse ambassades hebben de afgelopen jaren het Havana Syndroom opgelopen in Europa. Het syndroom is waarschijnlijk een gevolg van bestraling met een zeer gerichte energiestraal, zelfs dwars door ruiten heen. Het is bekend geworden toen een paar jaar terug medewerkers van de ambassade van de VS in Cuba ineens allemaal vreemde ziekteverschijnselen kregen.

De Amerikaanse zender CBS heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur nu een complete lijst met alle gevallen van Havana Syndroom in handen gekregen. Er staan tientallen gevallen op. Niet alleen in Havana zelf, maar ook in Europa en zelfs in Washington. Twee medewerkers van het Witte Huis hebben dezelfde verschijnselen gekregen als de diplomaten in Cuba.

De grote vraag is wie verantwoordelijk is voor de ziektegevallen en wat voor wapen er is ingezet. Slachtoffers klagen over een acuut verlies van evenwicht, onvermogen om coherente gedachtes te hebben en gekmakende duizeligheid. Een CIA-analist die in Havana werkte, heeft er tot de dag van vandaag last van. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Cubanen zelf een dergelijk complex wapen hebben gemaakt.

Landen die dat wel kunnen, zijn China en Rusland. De relaties van met name dat laatste land met Cuba zijn altijd erg goed geweest. Inlichtingenbronnen zeggen volgens CBS dat vooral de twee slachtoffers in het Witte Huis zorgen baren. Het lijkt een signaal – van wie dan ook – dat iedereen overal slachtoffer kan worden, zelfs in het zo beveiligde presidentiĆ«le paleis van Amerika.