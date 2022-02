Ontdekt: planeet die op Tatooine lijkt

Sterrenkundigen hebben een exoplaneet ontdekt die rond twee sterren tegelijk draait. De enige plek waar dat eerder te zien is geweest, is de bioscoop. De planeet Tatooine uit Star Wars heeft ook twee zonnen die het oppervlak gortdroog maken.

De planeet, Kepler-16b genaamd, is tot nu toe alleen gezien met de Kepler-ruimtetelescoop. Hij draait rond twee sterren, waarvan de twee banen ook nog eens rond elkaar draaien. Kepler-16b bevindt zich op 245 lichtjaar van de aarde en zou, net als Luke Skywalkers thuisplaneet, twee zonsondergangen hebben als je op zijn oppervlak zou kunnen staan.

De 193 cm telescoop die voor de nieuwe waarneming is gebruikt, staat opgesteld in het Observatoire de Haute-Provence, in Frankrijk. Een team van de Universiteit van Birmingham heeft de planeet uitgebreid bestudeerd. Hun resultaten zijn gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sterrenkundigen dachten altijd al dat het mogelijk moest zijn om een planeet te hebben met twee zonnen. Maar tot nu toe hadden ze nog nooit zoiets direct geobserveerd. Dankzij nieuwe technieken hebben ze deze imitatie-Tatooine nu gevonden.

De theorie is dat deze planeet heel ergens anders in het zonnestelsel is ontstaan en pas daarna in de zwaartekracht van deze twee sterren terecht is gekomen. Die houden de planeet in evenwicht, tussen elkaar in.