Ontdekker Omikron onder druk gezet

Angelique Coetzee, de Zuid-Afrikaanse arts die Omikron ontdekte, is onder druk gezet door overheden. Ze mocht niet vertellen dat de ziekte veel milder was dan Delta. Dat heeft ze gezegd in een interview met de Duitse Krant Die Welt.

Volgens haar hebben ‘verschillende Europese overheden‘ haar gevraagd om niet te zeggen dat Omikron minder erg was. Welke overheden, dat wil ze niet vertellen. Het voorstel heeft ze gelijk afgewezen, vertelt ze de Die Welt. ‘Op basis van het klinisch beeld waren er geen aanwijzingen dat we te maken hebben met een zeer ernstige ziekte.’

Ook WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus probeerde vlak na de mededeling van Coetzee dat ze Omikron had ontdekt, te waarschuwen voor deze variant. ‘Hoewel Omicron minder ernstig lijkt te zijn dan Delta, vooral bij degenen die gevaccineerd zijn, betekent dit niet dat het als mild moet worden gecategoriseerd’, vertelde hij op een persconferentie.

Nu, twee maanden na de ontdekking van Omikron, schaffen overheden overal maatregelen af. Omdat Omikron zo mild is als mevrouw Coetzee had vastgesteld in haar laboratorium. Een conclusie die al snel door sommige collega’s werd bevestigd overigens.