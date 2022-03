Ons plastic komt op de Noordpool terecht

Gooi in Nederland een plastic flesje weg in de natuur en de kans is erg groot dat een deel daarvan op de Noordpool terecht komt. Dat zegt het Noorse Institute of Marine Research na een uitgebreid onderzoek van microplastic in het zeewater.

Dat plastic flesje valt na verloop van tijd namelijk uit elkaar, waarbij verschillende delen uiteindelijk in een rivier rollen of door de wind worden meegenomen. Die rivier neemt het plastic mee naar de Noordzee, waar stromingen het meenemen richting het noorden. Na een paar maanden komt het plastic aan bij de Noorse kust.

Maar daar houdt het niet stil. De stroming neemt het uiteindelijk mee naar de noordelijkste punt van Scandinavië. Daar splitst de stroming (en het plastic) zich, maar beide stromingen komen uiteindelijk bij de Noordpool terecht. Een deel blijft daar hangen, een ander deel stroomt weer naar het zuiden.

Zo komt een portie van ons plastic na tien jaar zelfs op de Canadese kust terecht. De Noren vonden in monsters van het zeewater microplastic dat ze konden identificeren – door het zeeleven dat eraan kleefde – als Europees, schrijven ze in Scientific Report.

Het gaat om microplastic, deeltjes zo klein dat ze soms niet eens zichtbaar zijn. Wetenschappers vinden die deeltjes tegenwoordig overal, zelfs in placenta’s en menselijke ontlasting. Het plastic tijdperk is aangebroken.