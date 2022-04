Ongezonde levensstijl kost vooral man jaren

Dat je met een paar simpele keuzes je je levensverwachting flink kunt laten stijgen, dat wisten we al. Maar wat gebeurt omgekeerd, als je alle adviezen van de huisarts in de wind slaat? Onderzoekers van het Duitse DKFZ instituut hebben het onderzocht. Hun conclusie: vooral mannen gaan dan vroeg dood.

Dus, als je veel drinkt, rookt, geen beweging krijgt, aan stress blootstaat en niet op je gewicht let, kost dat een man gemiddeld tot 22,7 jaren levensverwachting, ten opzichte van een man die wel gezond leeft. Hoeveel eerder je dood gaat, ligt ook aan een aantal genetische factoren, maar ongezond leven helpt zeker niet.

Bij vrouwen is dat verschil net geen tien jaar. Waarom zij minder heftig reageren op verkeerde keuzes, is niet bekend.

De studie, gepubliceerd in het blad Age and Aging, is gebaseerd op de gegevens van 25.000 Europeanen. De onderzoekers adviseren huisartsen om de uitkomsten te gebruiken bij het aansporen van patiƫnten om gezonder te leven.