Ongelooflijk: drone vliegt al 40 dagen

Airbus en het Amerikaanse leger hebben met de Zephyr zonnedrone een nieuw record gevestigd voor de langste dronevlucht. Het zonnevliegtuig cirkelt al meer dan 40 dagen boven de Yuma Test Site in de Sonora-woestijn in het zuidwesten van de VS.

De drone, die vliegt op een hoogte van 20 kilometer, heeft daarmee zijn eigen record gebroken: in 2018 was het toestal al eens bijna 26 dagen in de lucht. Maar er zijn meer records gesneuveld, zo heeft de Zephyr ook de langste vlucht in een rechte lijn gemaakt en de langste vlucht die uitsluitend via satellietcommunicatie is gecoördineerd.

Op 15 juni steeg de drone op. Dat het toestel sinds die tijd vliegt, komt omdat het extreem licht is. Het heeft een spanwijdte van 25 meter, maar weegt slechts 75 kilo. Het maximaal laadvermogen is 22,5 kilo. Het vliegtuig is gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof en er zitten zonnecellen op. De romp is uitgerust met batterijen die overdag worden opgeladen voor de nacht.

Hoelang het toestel nog in de lucht blijft, is niet bekend. Er zijn plannen om het ding in de toekomst onbeperkt te laten vliegen.