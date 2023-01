Onderzoekers vinden beer op Mars

Op de planeet Mars zijn al heel veel dingen gevonden. Een deur, een gezicht en een oor. Komt nog iets bij: een beer. Althans, zo lijkt het vanuit de Mars Reconnaissance Orbiter, die rondjes draait rond de planeet. In werkelijkheid gaat het om een heuvel die gedeeltelijk is ingestort. Dat is de snuit, twee kraters vormen de ogen. Om het geheel af te maken, is er een cirkelvormig breukpatroon dat lijkt op een hoofd.

Natuurlijk is er niet echt een beer. Dat we er wel een zien, komt door een vernuftig trucje van de menselijke geest. Dat heet pareidolie. Daardoor zijn we heel goed in het herkennen van patronen; we hebben maar een paar puzzelstukjes nodig om een heel plaatje te zien. Bijwerking is dat we soms ook dingen zien die er niet zijn.