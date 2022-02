Omhoog trouwen is gezond

Zij heeft alleen de middelbare school afgemaakt. Hij heeft een universitaire bul. Als ze gaan trouwen is dat enorm goed voor haar gezondheid. Dat zeggen onderzoekers die de effecten hebben onderzocht van wat ‘omhoog trouwen’ heet, een huwelijk met iemand uit een hogere sociaal-economische klasse.

De studie, van de Indiana University in de VS, bekeek het lot van 10.000 personen die in 1964 klaar waren met de middelbare school. Hoe was het ze daarna vergaan? Daaruit bleek dat mensen die waren gaan studeren het in alle opzichten beter hadden gedaan. Ze waren rijker, gezonder en hadden minder problemen met drugs en alcohol.

Maar opmerkelijk was dat mensen niet zelf hoefden te studeren om die voordelen te krijgen. Ook een huwelijk met iemand met een diploma zorgde voor dezelfde voordelen, onafhankelijk of iemand zelf ook ging studeren. Vooral vrouwen profiteerden van omhoog trouwen, bleek uit de statistieken.

Hoe komt het? Mensen met een hoge opleiding hebben over het algemeen meer kennis van wat goed voor ze is of niet. Ze leven daardoor gezonder. Dankzij hun betere inkomen hebben ze meer gelegenheid om behandelingen te ondergaan als er toch iets is. In een huwelijk werkt dat ook door richting de partner, schrijven de onderzoekers in PubMed. Maar trouw in hemelsnaam niet op een ‘bijzondere datum‘.