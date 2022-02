Olympische sneeuw: drinkwater voor 100 miljoen

Het is koud, maar het sneeuwt niet in Beijing. Toch razen de skiërs en snowboarders over prachtige pistes naar beneden. Dat komt door een Italiaans bedrijf dat gigantische hoeveelheden energie gebruikt om de bergen rond de Chinese hoofdstad om te toveren tot een wintersportparadijs.

In de bergen van Zhangjiakou vinden onder andere het snowboarden en de noordse combinatie plaats. Daar is 90 procent van de sneeuw kunstmatig. In Yanqing vinden het bobsleeën het alpineskiën plaats. Daar is alle sneeuw door TechnoAlpin gemaakt.

Het Internationaal Olympisch Comité schatte dat ongeveer 223 miljoen liter nodig is om deze kunstsneeuw te maken. Genoeg om 90 Olympische zwembaden te vullen, of drinkwater voor bijna 100 miljoen mensen. En dan is er nog de stroom voor de driehonderd sneeuwkanonnen, genoeg om een kleine stad van energie te voorzien.

Die stroom komt volgens de Chinese autoriteiten uit hernieuwbare bronnen. Ze houden vol dat deze Spelen zeer duurzaam zijn. Het smeltwater van de pistes wordt opgevangen en deze zomer gebruikt voor irrigatie in de landbouw.

Toch is er uit wetenschappelijke kringen kritiek, vooral doordat de evenementen worden gehouden in een uitzonderlijk droog gebied met grote watertekorten. Iedere druppel is daar nodig om dier en plant in leven te houden.