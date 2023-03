Ochtendkrieken op Mars

Nee, dit is niet de omgeving van Almere vanochtend, maar Mars. De diffuse donkergrijze strepen tegen een lichtere achtergrond zijn een bijzonder verschijnsel. Deze schemerstralen of ‘crepusculaire stralen’ kennen we van aarde. Dit beeld van NASA’s Curiosity robotkarretje is de eerste foto waarop dit effect in de Marsatmosfeer zo duidelijk te zien is.

De oorzaak van dit verschijnsel is de verstrooiing van de zonnestralen door stofdeeltjes of waterdruppels in de atmosfeer. Zij vangen het licht en creëren zo afwisselend heldere en donkere gebieden.

Sinds januari 2023 observeert Curiosity wat er in de atmosfeer van Mars gebeurt met een speciale camera, die kleurenbeelden kan maken. Op 2 februari nam Curiosity daarmee deze foto. Het toont een gedeeltelijk bewolkte Marslucht bij zonsopgang. Ochtendkrieken.