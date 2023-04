‘Nu generatie in leven die 130 kan worden’

Onderzoekers die werken aan een wiskundig model om de levensduur van mensen te voorspellen, zeggen dat we rond 2060 allerlei records gaan breken qua oud worden. Het record van 122 jaar dat nu staat, gaat er de komende jaren waarschijnlijk al aan.

Mensen die tussen 1910 en 1950 zijn geboren hebben namelijk al het potentieel om het record naar 130 jaar te tillen. Dat schrijven professoren van University of Georgia in de VS in hun onderzoekspaper. Ze zien dat in deze groep mensen steeds ouder worden en denken dat de maximale levensduur daardoor ook omhoog zal gaan.

Gemiddeld mogen we dan wel steeds langer leven, er leek altijd een absoluut maximum aan het aantal levensjaren te zitten. Maar deze onderzoekers denken dat verbeterde medische zorg er een decennium bij zal laten komen. Bovendien benaderen ze het statistisch, hoe meer mensen erg oud worden, hoe meer er ook extreem oud zullen worden. Eentje daarvan gaat het leeftijdsrecord zeker breken, schrijven ze in vakblad PlosOne.

Het record zal vrijwel zeker in Europa of Azië sneuvelen, omdat daar de levensverwachting al decennia stijgt. Heel waarschijnlijk niet in de VS, schrijven de onderzoekers, omdat mensen daar juist steeds jonger overlijden.