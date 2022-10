Nord Stream lek minder erg dan gedacht

De lekken van de Nord Stream-gaspijpleidingen hebben volgens Franse onderzoekers minder klimaatschadelijk methaan in de atmosfeer gebracht dan aanvankelijk gevreesd. Uit gegevens van meetstations in heel Europa is gebleken dat 70.000 ton methaan is vrijgekomen, meldden wetenschappers van de Franse Commissie voor Atoomenergie en Alternatieve Energie (CEA).

Eerdere schattingen waren dat er wellicht 400.000 ton van het gas was vrijgekomen. Dat was een milieuramp van grote omvang. De hoeveelheid die echt is vrijgekomen staat gelijk aan de uitstoot van Parijs voor een heel jaar, aldus de CEA. In vergelijking met de mondiale emissies gaat het om een bijna verwaarloosbare hoeveelheid.

Vorige week zijn vier lekken ontdekt in de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen, die van Rusland door de Oostzee naar Duitsland lopen. Alle lekken bevinden zich bij het Deense eiland Bornholm: twee bevinden zich in de economische zone van Denemarken en de andere twee in de economische zone van Zweden. Hoewel de pijpleidingen niet in bedrijf zijn, waren zij om technische redenen met gas gevuld. Op dit moment is de gaslekkage grotendeels voorbij.

Ondertussen benadrukte de Russische vice-regeringsleider Alexander Novak dat Moskou ‘op de kortst mogelijke termijn’ gas kan leveren via het onbeschadigde deel van Nord Stream 2. Daartoe moeten de Europeanen ‘de nodige juridische beslissingen nemen over certificering en het opheffen van beperkingen’ voor deze pijpleiding. Dat zei Novak woensdag op de staatstelevisie.