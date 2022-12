Nijlpaard eet jongetje en spuugt hem uit

Een nijlpaard heeft een tweejarig jongetje in Oeganda in zijn geheel opgegeten. Maar het verhaal loopt goed af, even later spuugde het dier hem levend uit. Dreumes Paul Iga was in de buurt van zijn huis aan het spelen. Dat ligt op slechts enkele meters van het Edwardmeer, waar het hongerige nijlpaard woont.

Het dier greep de jongen met zijn reusachtige muil en begon hem op te slokken, melden lokale media uit Oeganda. Gelukkig zag een plaatselijke man het gebeuren. Hij begon het nijlpaard met stenen te bekogelen in een poging het drama te stoppen. Het plan werkte, de hippopotamus spuugde de jongen uit. Daarna zwom hij weg alsof er niets was gebeurd.

Nijlpaarden zijn levensgevaarlijk. Geschat wordt dat deze dieren in Afrika elk jaar vijfhonderd mensen doden. Veel slachtoffers komen onder het reusachtige dier terecht en worden doodgedrukt of ze verdrinken. Maar nijlpaarden hebben ook zeer scherpe tanden, waarmee ze een kind kunnen vermalen.