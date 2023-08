Nieuwe variant Corona: Eris

Er is een nieuwe variant van Corona. Na Omikron krijgen we nu te maken met Eris, ook wel bekend als EG.5. Deze variant verspreidt zich steeds meer in China en komt ook naar Europa. Net als Omikron is deze variant veel zwakker dan eerdere versies van het virus. Toch kun je er wel degelijk ziek van worden.

Met dat nieuws komt de onderzoeksgroep Evolution of Viruses and Bacteria aan het Biozentrum van de Universiteit van Basel in Zwitserland.

De EG.5-variant heeft wel een mutatie die ertoe zou kunnen leiden dat hij iets gemakkelijker aan het immuunsysteem ontsnapt. Aanvullend bewijs daarvoor is de situatie in China, waar deze variant de afgelopen weken snel in frequentie is toegenomen. Zeker als het najaar wordt, zal die verspreiding nog wat sneller gaan, net als bij vorige varianten.

Wetenschappers verbazen zich al een tijd over de snelle mutatie van het virus. Die is waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheden mensen die Corona hebben gehad.

Het risico van EG.5 voor de volksgezondheid is laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het komt overeen met momenteel circulerende varianten. De verspreiding van EG.5 wereldwijd is toegenomen van 7,6 procent van de gemelde coronagevallen tot 17,4 procent, meldt de WHO. Door de snelle verspreiding en iets grotere weerstand tegen het immuunsysteem zou EG.5 binnenkort wereldwijd de dominante variant kunnen worden.