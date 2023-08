Nieuwe oude ziekte heeft Florida in greep

Het is een ziekte die we meer associëren met de derde wereld en eeuwen her. Maar Florida gaat er nu onder gebukt. Lepra. De ziekte is bezig met een opmars in de Amerikaanse staat. Nou is lepra nooit helemaal weggeweest, zelfs niet in de westerse wereld. Maar tot nu toe was vrijwel iedereen die in ontwikkelde landen die ziekte kreeg daarvoor in een arm land geweest.

Maar in Florida zijn nu gevallen die daar zijn ontstaan. De staat is nu verantwoordelijk voor een vijfde van alle honderdvijftig Amerikaanse gevallen. Het laatste geval is een 54-jarige man die nooit in het buitenland is geweest. Noch is hij in contact geweest met gordeldieren, een andere manier waarop lepra wordt doorgegeven.

Daarmee is de ziekte endemisch geworden in de VS. Dat betekent dat het zonder input van buitenaf om zich heen aan het grijpen is. Dat zou nu voor een derde van alle Amerikaanse gevallen gelden. Het epicentrum daarvoor is Florida, zegt de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Gelukkig is lepra tegenwoordig goed te behandelen. Er zijn medicijnen die de ziekte kunnen stoppen voor de typische verschijnselen beginnen. Onbehandeld verliezen patiënten ledematen en kunnen ze zelfs blind worden.