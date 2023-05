Nieuwe energiebron: vochtige lucht

Er is een nieuwe manier ontdekt om stroom op te wekken. De bron is overal om ons heen: vochtige lucht. Volgens de University of Massachusetts uit de VS bevat die energie, die je op kunt vangen met poreus materiaal, schrijven ze in vakblad Advanced Materials.

Dat vochtige lucht energie bevat, merken we een paar keer per jaar, als er een onweersbui lostbarst. Piepkleine waterdruppeltjes zijn geladen. Botsen die op elkaar, of op een ander geladen object, dan komt die energie ineens vrij.

Dat kan je ook kunstmatige opwekken, zonder dat het gelijk bliksemt. Daarvoor heb je poreus materiaal nodig. Rond de gaatjes geven de waterdruppeltjes hun lading af, ontdekten de Amerikanen. Een biofilm van gemaakt door bacteriƫn produceerde een spanning van 550 nanovolt (miljardste volt).

Dat is niet veel, maar de wetenschappers stellen voor de poreuze materialen op elkaar te stapelen. Zij schatten de energiedichtheid van zo’n apparaat op een kilowatt per kubieke meter. Gratis energie, onafhankelijk van wind of zonnestralen. En je kunt het overal ter wereld toepassen, zeggen de onderzoekers.