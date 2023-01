Nieuwe Coronavariant baart (beetje) zorgen

In de VS is een aanzienlijk deel van de nieuwe Corona-infecties te wijten aan de Omikron-variant XBB.1.5. Dat is een nieuwe variant die waarschijnlijk uit China stamt. Daar is Corona nu in alle hevigheid om zich heen aan het slaan. Daardoor kunnen nieuwe varianten ontstaan.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC schat dat vorige week XBB.1.5 voor ongeveer 40,5 procent van alle nieuwe infecties verantwoordelijk was. Volgens het CDC kan de nieuwe virusvariant gemakkelijker worden overgedragen.

Ook Europese landen zien het aantal snel oplopen. ‘We volgen XBB.1.5 sinds half november, en de frequentie ervan is ongeveer elke week verdubbeld’, vertelde het hoofd van de onderzoeksgroep virus-evolutie van de Universiteit van Basel in Zwitserland, aan het persbureau DPA. In Nederland komt de variant nog niet voor op het dashboard van de overheid.

Deze variant heeft een mutatie in het zogenoemde spike-eiwit, waarmee het zich aan menselijke cellen vasthecht. Deze mutatie verbetert mogelijk de binding aan de receptor ACE2 op menselijke cellen. Wat dit precies betekent, is echter niet duidelijk. Er zijn echter geen aanwijzingen bekend dat XBB.1.5 tot een ernstiger ziektebeloop leidt, of dat het vaccinaties nutteloos maakt.